Москва
Профиль пользователя HailJay
О себе
Катаюсь на веле, фотографирую, жирею и худею, содержу ежей
Профиль обновлён 6 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🚴♀️ Активный отдых / спорт 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🚶♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 💬 Пообщаться онлайн 🇬🇧 Изучение нового 🍿 Сходить в кино 🎸 Концерт / фестиваль
Не нравится:
💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро ☣️ Токсичность 🍴 Кафе / ресторан 💨 Кальян 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
События пользователя
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