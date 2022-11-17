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Москва
Профиль пользователя hahaynish

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О себе

Учусь на филфаке, поэтому будущий препод твоих детей👩‍🏫📚
Люблю ходить на техно, электро вечеринки и оставлять весь негатив на танцполе, поэтому погнали на рейв🪩
Интересны новые места и может быть поездки в другие города🌄
Буду рада посидеть в кофейне в центре☕️

Профиль обновлён 5 сентября 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 📚 Книги 💩 Шутки про говно 🏢 Работа 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🇬🇧 Изучение нового 🖼 Выставка / музей ✈️ Путешествия

Не нравится:

☣️ Токсичность 😓 Обсудить проблемы 💬 Пообщаться онлайн
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