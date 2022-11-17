Москва
Профиль пользователя GYSIK
О себе
26 лет, а ума нет.
Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило.
Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест.
Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании.
Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.
Профиль обновлён 25 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
Не нравится:
События пользователя
Участие в других событиях
Простое, легкое общение 🤗
Найти подругу
Я за душевные разговорчики
Знакомство для дружбы
За душевное и открытое общение 😊
Обо всём на свете🙃
создать женское комьюнити!
Рада новым знакомствам
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)
Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)
Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)
Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы
Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?
Лето и движ 🫶
Хочу найти подругу
Ищу приятную собеседницу
Пообщаться на интересные темы
ищу подружку блин
Початиться, познакомиться 🤗
Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.
Девочки, срочно ищем друг друга!
Парки в Мск
Хочу найти подругу, с которой можно будет обсудить все что угодно)
Посидеть в уютном кафе и прогуляться в центре
Знакомство и встреча вживую)
Зайти в интересное и вкусное место и опразновать начало недели)
Прогулки по городу
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