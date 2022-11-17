О себе

26 лет, а ума нет.

Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило.

Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест.

Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании.

Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.