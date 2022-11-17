Москва
Профиль пользователя GYSIK

фото пользователя GYSIK
фото #2 пользователя GYSIK

О себе

26 лет, а ума нет.
Люблю сметреть фильмы и сериалы, жанр не важен, главное, чтоб зацепило.
Нравится гулять по городу и любоваться природой, делать фотографии красивых мест.
Хочу научиться играть в настолки, но, к сожалению, нет компании.
Люблю печь всякие вкусные штуки, возможно как-нибудь накормлю тебя ими.

Профиль обновлён 25 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия 🪐 Астрология / таро 💰 Инвестиции / бизнес

События пользователя

Москва → пообщаться

Найти подругу

Москва → пообщаться

Найти людей, с которыми можно погулять и весело провести время с:

Москва → пообщаться

Общение с последующими вылазками в город

Москва → пообщаться

Хочу найти новых друзей для прогулок и настолок

Москва → пообщаться

Найти подругу

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Tatiana_99
Москва → Другое

Найти подругу

маленькое фото пользователя Anita14
Москва → Другое

Я за душевные разговорчики

маленькое фото пользователя Viktoria_v
Москва → Другое

Знакомство для дружбы

маленькое фото пользователя Mary7
Москва → Другое

За душевное и открытое общение 😊

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Mary.Firsova
Москва → Другое

создать женское комьюнити!

маленькое фото пользователя KarinaAlex
Москва → Другое

Рада новым знакомствам

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

Москва → Другое

Хочу новые знакомства, много общаться (желательно в телеграмм)

маленькое фото пользователя Anomaly
Москва → Другое

Погулять после работы, пообщаться и просто хорошо провести время)

маленькое фото пользователя Marishka1102
Москва → Другое

Пообщаться о разном, найти друзей, возможно, куда-то съездить)

Санкт-Петербург → Другое

Давай поиграем в джекбокс ☕🌷 дружелюбное тактичное общение

маленькое фото пользователя Rutan
Москва → Другое

Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

маленькое фото пользователя Mechta431
Москва → Другое

Ищу людей, с которыми можно пообщаться на разные темы

маленькое фото пользователя stasya_goat
Санкт-Петербург → Другое

Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

маленькое фото пользователя annykoles
Москва → Другое

Лето и движ 🫶

маленькое фото пользователя DariaKo
Москва → Другое

Хочу найти подругу

маленькое фото пользователя Eva_Avetis
Красногорск → Другое

Ищу приятную собеседницу

маленькое фото пользователя Lymi
Москва → Другое

Пообщаться на интересные темы

маленькое фото пользователя yamahaluz
Москва → Другое

ищу подружку блин

маленькое фото пользователя Nastya13
Москва → Другое

Початиться, познакомиться 🤗

маленькое фото пользователя Laranka
Москва → Другое

Ищу подругу. Для общения онлайн и встреч.

маленькое фото пользователя m.sem
Москва → Другое

Девочки, срочно ищем друг друга!

маленькое фото пользователя Natali_yyy16
Москва → Другое

Парки в Мск

маленькое фото пользователя TERA
Москва → Другое

Хочу найти подругу, с которой можно будет обсудить все что угодно)

маленькое фото пользователя Anastasia_eshhh
Москва → Другое

Посидеть в уютном кафе и прогуляться в центре

маленькое фото пользователя Malenia
Москва → Другое

Знакомство и встреча вживую)

маленькое фото пользователя AllaS
Москва → Другое

Зайти в интересное и вкусное место и опразновать начало недели)

маленькое фото пользователя Marinaribka
Москва → Другое

Прогулки по городу

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