Привет 👋 Люблю гулять, кататься на роликах, велосипеде, самокате. Зимой катаюсь на сноуборде, коньках. Изучаю японский язык. Работаю веб разработчиком.

Была в сети на прошлой неделе

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