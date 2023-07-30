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Москва
Профиль пользователя Guzelya

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О себе

Привет 👋
Люблю гулять, кататься на роликах, велосипеде, самокате. Зимой катаюсь на сноуборде, коньках.
Изучаю японский язык. Работаю веб разработчиком.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🪐 Астрология / таро🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💰 Инвестиции / бизнес🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового📸 Пофоткаться✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр💃 Потанцевать
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