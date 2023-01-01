О себе

Меня зовут Гузель, мне 27, я начинающий визажист, увлекаюсь психологией, люблю проводить свободное время на прогулке, обожаю природу, слушать музыку и много чего еще) Не так давно переехала в Москву, хочу разведать интересные места города, рада буду пообщаться/сходить куда-нибудь, разнообразить досуг🤍