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Москва
Профиль пользователя Guzeli

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О себе

Меня зовут Гузель, мне 27, я начинающий визажист, увлекаюсь психологией, люблю проводить свободное время на прогулке, обожаю природу, слушать музыку и много чего еще) Не так давно переехала в Москву, хочу разведать интересные места города, рада буду пообщаться/сходить куда-нибудь, разнообразить досуг🤍

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность😓 Обсудить проблемы📺 Политика🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры💨 Кальян
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