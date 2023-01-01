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Москва
Москва
Профиль пользователя Guzeli
О себе
Меня зовут Гузель, мне 27, я начинающий визажист, увлекаюсь психологией, люблю проводить свободное время на прогулке, обожаю природу, слушать музыку и много чего еще) Не так давно переехала в Москву, хочу разведать интересные места города, рада буду пообщаться/сходить куда-нибудь, разнообразить досуг🤍
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм📚 Книги😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового
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