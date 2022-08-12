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Москва
Занимаюсь плаванием, люблю разную музыку, кроме рока🥲
Москва
Профиль пользователя gussevaanna
О себе
Занимаюсь плаванием, люблю разную музыку, кроме рока🥲
Хочу научиться танцевать
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие
Участие в других событиях
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