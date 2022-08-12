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Москва
Профиль пользователя gussevaanna

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О себе

Занимаюсь плаванием, люблю разную музыку, кроме рока🥲
Хочу научиться танцевать

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа💰 Инвестиции / бизнес☣️ Токсичность🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🎸 Концерт / фестиваль✈️ Найти попутчика в путешествие

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

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Откликнулись 42 участника

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