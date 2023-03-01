Москва
Профиль пользователя guseynov

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О себе

Привет 👋
Меня зовут Сабир.
Профессионально увлекаюсь продажами, веб - разработкой и инвестициями.
В свободное время изучаю психологию, играю в квиз, посещаю стендуп концерты и необычные музеи.
Немного дружу с полезными книгами.
Люблю новые знакомства и живое адекватное общение.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Квиз сегодня в 20:00, есть пару мест

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в бар / Погулять по Арбату

Москва → сходить на мероприятие

Поиграть в квиз (пятница к 20.00)

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино и в бар

Москва → сходить на мероприятие

Бесплатный StandUp вечер

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять по Арбату

Москва → собрать компанию

Квартирник

Москва → прогуляться, перекусить

Пошли на Джон Уик 4?

Москва → сходить на мероприятие

Хочу собрать команду для квиза)

Москва → собрать компанию

Посетить музей «Мертвых кукол»

Москва → прогуляться, перекусить

Сходить в кино на премьеру!

Москва → сходить на мероприятие

Присоединяйтесь к игре в квиз!

Москва → собрать компанию

Весело провести выходные

Москва → пообщаться

Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Samurai.Jack
Москва → Другое

Классно проводить время друг с другом

маленькое фото пользователя Alena9
Москва → Другое

Поиграть в настольки

маленькое фото пользователя Julia003
Москва → Другое

Завести новых друзей)

маленькое фото пользователя Ekataterina
Москва → Другое

Сходить на ферму альпак

маленькое фото пользователя themone8
Москва → Другое

Провести тематическую вечеринку

маленькое фото пользователя Wikov
Москва → Другое

кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

маленькое фото пользователя Elena_At
Москва → Другое

Погулять по городу

маленькое фото пользователя mrs.hudson
Москва → Другое

Погулять в Царицыно

маленькое фото пользователя M_I_Y_A
Москва → Другое

Ищу подружку🫶🏻 🤭

маленькое фото пользователя D_I_M_A
Москва → Другое

Коммуникативные игры

маленькое фото пользователя Sa.Ch
Москва → Другое

Погулять по ночной Москве) всем +29

маленькое фото пользователя Vasilisarubtsova
Москва → Другое

Сходить на стендап)

маленькое фото пользователя Piti
Москва → Другое

Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪

маленькое фото пользователя ANTohuo
Москва → Другое

Привет меня зовут Антон

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