Москва
Профиль пользователя guseynov
О себе
Привет 👋
Меня зовут Сабир.
Профессионально увлекаюсь продажами, веб - разработкой и инвестициями.
В свободное время изучаю психологию, играю в квиз, посещаю стендуп концерты и необычные музеи.
Немного дружу с полезными книгами.
Люблю новые знакомства и живое адекватное общение.
Профиль обновлён 15 июля 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Квиз сегодня в 20:00, есть пару мест
Сходить в бар / Погулять по Арбату
Поиграть в квиз (пятница к 20.00)
Сходить в кино и в бар
Бесплатный StandUp вечер
Погулять по Арбату
Квартирник
Пошли на Джон Уик 4?
Хочу собрать команду для квиза)
Посетить музей «Мертвых кукол»
Сходить в кино на премьеру!
Присоединяйтесь к игре в квиз!
Весело провести выходные
Требуются друзья. Обязанностей нет, опыт не имеет значения 😅
Участие в других событиях
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Классно проводить время друг с другом
Поиграть в настольки
Завести новых друзей)
Сходить на ферму альпак
Провести тематическую вечеринку
кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?
Погулять по городу
Погулять в Царицыно
Ищу подружку🫶🏻 🤭
Коммуникативные игры
Погулять по ночной Москве) всем +29
Сходить на стендап)
Присоединяйтесь к нашей квиз-команде🤪
Привет меня зовут Антон
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