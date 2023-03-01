Привет 👋 Меня зовут Сабир. Профессионально увлекаюсь продажами, веб - разработкой и инвестициями. В свободное время изучаю психологию, играю в квиз, посещаю стендуп концерты и необычные музеи. Немного дружу с полезными книгами. Люблю новые знакомства и живое адекватное общение.

Профиль обновлён 15 июля 2023 г.

🏢 Работа 💰 Бизнес 🐈 Домашние животные 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

Москва → сходить на мероприятие Присоединяйтесь к игре в квиз!

Москва → прогуляться, перекусить Сходить в кино и в бар

Москва → сходить на мероприятие Поиграть в квиз (пятница к 20.00)

Москва → сходить на мероприятие Квиз сегодня в 20:00, есть пару мест

Москва → Другое Погулять по ночной Москве) всем +29

Москва → Другое кто на стендап в центр? или покататься на велике по юзао, юао?

Москва → Другое Классно проводить время друг с другом

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

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