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Москва
Профиль пользователя Gulyaev

фото пользователя Gulyaev

Был в сети вчера

Общаюсь на темы:

🐈 Домашние животные🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Сначала пообщаться, а как попривыкнем- гулять по городу и пить кофе)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ilyapsarev

Москва → прогуляться, перекусить

Добавляйся в теплую и уютную компанию,мы тебя очень ждём❤️

Откликнулось 170 участников

маленькое фото пользователя Nensy

Москва → пообщаться

Привееет🧸 В поиске друзей/подруг.

Откликнулось 17 участников

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