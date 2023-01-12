О себе

Доброго времени суток. Меня зовут Айгуль и я ищу подруг тут.

Переехала в Королёв (Москву) 5 лет назад и кроме работы ничего не видела )

Сейчас я в декрете и очень не хватает общения. Буду рада новым знакомствам!😉