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Москва
Доброго времени суток. Меня зовут Айгуль и я ищу подруг тут.
Москва
Профиль пользователя gulik
О себе
Доброго времени суток. Меня зовут Айгуль и я ищу подруг тут.
Переехала в Королёв (Москву) 5 лет назад и кроме работы ничего не видела )
Сейчас я в декрете и очень не хватает общения. Буду рада новым знакомствам!😉
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🚴♀️ Активный отдых / спорт
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