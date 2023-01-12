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Москва
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О себе

Доброго времени суток. Меня зовут Айгуль и я ищу подруг тут.
Переехала в Королёв (Москву) 5 лет назад и кроме работы ничего не видела )
Сейчас я в декрете и очень не хватает общения. Буду рада новым знакомствам!😉

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

🧠 Психология / саморазвитие🎬 Могу посоветовать фильм💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан✈️ Найти попутчика в путешествие🍿 Сходить в кино🎭 Театр💃 Потанцевать🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🪩 Ночной клуб🎮 Видеоигры

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