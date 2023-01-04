Москва
Профиль пользователя GTK67

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О себе

Эй,ты!Да-да ты,подружаня моя! Я обыскалась тебя уже! Ты тоже любишь и потанцевать,и классическую музыку послушать при свечах?Что и даже на квадрике покатаешься и с парашюта прыгнешь со мной? А давай еще откроем свой книжный клуб,хотя бы больше читать начну)

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика ✝️ Религия

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Можно попробовать тебя пофоткать?)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Суету навести охота😈🕺

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