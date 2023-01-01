О себе

Всем привет! Учусь на дизайне, сложилось так, что интроверт, которому сложно начать общаться с нуля вживую. Буду рада возможности найти разных по образу жизни людей, личному общению или в компании. Люблю активный вид отдых, за любой кипиш, могу и ночью поехать в другой город, и поддержать с вином при трудностях в жизни