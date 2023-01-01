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Москва
Профиль пользователя grustnoteka

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О себе

Всем привет! Учусь на дизайне, сложилось так, что интроверт, которому сложно начать общаться с нуля вживую. Буду рада возможности найти разных по образу жизни людей, личному общению или в компании. Люблю активный вид отдых, за любой кипиш, могу и ночью поехать в другой город, и поддержать с вином при трудностях в жизни

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🏢 Работа😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🇬🇧 Изучение нового🍷 Алкоголь🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🎭 Театр

Не нравится:

💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия☣️ Токсичность📺 Политика🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться💨 Кальян

События пользователя

Москва → собрать компанию

Давайте создадим компанию!

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Откликнулось 7 участников

Участие в других событиях

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Тольятти → пообщаться

Кооператив творческих личностей, начинающие блоггеры, художники и проч

Откликнулись 22 участника

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