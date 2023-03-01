Москва
Профиль пользователя grospanda

фото пользователя grospanda
фото #2 пользователя grospanda
фото #3 пользователя grospanda
фото #4 пользователя grospanda
фото #5 пользователя grospanda

О себе

Люблю путешествовать по России и не только. Автопутешествия прям мое.
Когда нет времени ехать далеко, то на выходные на природу самое оно!

Профиль обновлён 8 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 📺 Политика ✝️ Религия 🍿 Фильмы, сериалы 📚 Книги

События пользователя

Москва → активный отдых

Съездить на природу в Подмосковье, где поменьше людей.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя Waiflound
Москва → Другое

В чем измеряется ваше время?

маленькое фото пользователя Nino_ninel
Москва → Другое

Пойдемте пить пиво в Лефортово вечером

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.