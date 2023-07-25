Москва
Профиль пользователя GromTyT
О себе
Люблю общения . На любые темы при любых обстоятельствах .
Профиль обновлён 12 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино
Не нравится:
📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Кого добавить в уютную и адекватную беседу
Москва → Другое
Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊
Москва → Другое
сапы в сб или вскр
Москва → Другое
хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪
Москва → Другое
Разговоры о чём-то важном🤔
Москва → Другое
Временно не работаю
Москва → Другое
Поговорим о чём-нибудь?)
Москва → Другое
Кто хочет гулять до утра?
Москва → Другое
Живое общение,прогулка...
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