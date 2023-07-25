Москва
Профиль пользователя GromTyT

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О себе

Люблю общения . На любые темы при любых обстоятельствах .

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 🏫 Учеба 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 💩 Странный юмор 📚 Книги 🪐 Астрология / таро 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 💬 Пообщаться онлайн 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🎭 Театр 🍿 Сходить в кино

Не нравится:

📸 Пофоткаться 💃 Потанцевать 🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Люблю ощяться на любые темы . Не люблю людей молчунов .

Москва → прогуляться, перекусить

Общения , приятная прогулка .

Москва → пообщаться

Поговорить, о том о сем ) что интересует тебя?

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Кого добавить в уютную и адекватную беседу

маленькое фото пользователя Alena_z1
Москва → Другое

Буду рада приятному общению , и возможно, новой дружбе. 😊

маленькое фото пользователя ag11rl
Москва → Другое

сапы в сб или вскр

маленькое фото пользователя yasyakill
Москва → Другое

хочу знакомиться с интересными, веселыми людьми🤪

маленькое фото пользователя niksa.a
Москва → Другое

Разговоры о чём-то важном🤔

маленькое фото пользователя Tatagatta
Москва → Другое

Временно не работаю

маленькое фото пользователя CattyZh
Москва → Другое

Поговорим о чём-нибудь?)

маленькое фото пользователя Mary14
Москва → Другое

Кто хочет гулять до утра?

маленькое фото пользователя Angry_Owl
Москва → Другое

Живое общение,прогулка...

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