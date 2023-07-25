Привет! в программе - Огонек Crimewave и Сигнал. присоединяйся! Не 3ож но в меру. P.P.S в свободное время - велик, бары, театр, вейк, настольный теннис, вкусно покушац .Я из Митино, навигатор врёт)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

Москва → собрать компанию Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱

Москва → Другое Поездка с палатками к Михайловскому карьеру

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Хочу в парк на творческий пикничек✨

Москва → Другое приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.