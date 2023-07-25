Москва
Профиль пользователя Gromozekka
О себе
Привет!
в программе - Огонек Crimewave и Сигнал. присоединяйся! Не 3ож но в меру.
P.P.S в свободное время - велик, бары, театр, вейк, настольный теннис, вкусно покушац .Я из Митино, навигатор врёт)
Профиль обновлён 15 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Сгонять на Дикую Мяту
Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱
Идем на Crimewave
Едем на фестиваль Бессонница
Встретится, компанией и затусить🐱
Затусим сегодня ? 🐱🐱
Участие в других событиях
Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)
приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы
За любой движ.
Велопрогулка по Москве
Хочу в парк на творческий пикничек✨
Сгонять в клуб 😎
Покататься на великих сзао
Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг
Поездка с палатками к Михайловскому карьеру
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