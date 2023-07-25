Москва
Профиль пользователя Gromozekka

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О себе

Привет!
в программе - Огонек Crimewave и Сигнал. присоединяйся! Не 3ож но в меру.
P.P.S в свободное время - велик, бары, театр, вейк, настольный теннис, вкусно покушац .Я из Митино, навигатор врёт)

Профиль обновлён 15 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🎬 Могу посоветовать фильм 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → сходить на мероприятие

Сгонять на Дикую Мяту

Москва → собрать компанию

Затусим сегодня? В программе общение , игры, и котики 🐱

Москва → сходить на мероприятие

Идем на Crimewave

Москва → сходить на мероприятие

Едем на фестиваль Бессонница

Москва → активный отдых

Встретится, компанией и затусить🐱

Москва → собрать компанию

Затусим сегодня ? 🐱🐱

Участие в других событиях

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Москва → Другое

Классно провести выходные) Посидеть в красивом месте, потанцевать)

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя pomogite
Москва → Другое

За любой движ.

маленькое фото пользователя Polin.Malin
Москва → Другое

Велопрогулка по Москве

маленькое фото пользователя Pollynka
Москва → Другое

Хочу в парк на творческий пикничек✨

маленькое фото пользователя Katita
Москва → Другое

Сгонять в клуб 😎

маленькое фото пользователя Vuvu
Москва → Другое

Покататься на великих сзао

маленькое фото пользователя Edo99
Москва → Другое

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

маленькое фото пользователя Valery
Москва → Другое

Поездка с палатками к Михайловскому карьеру

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