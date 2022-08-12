⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя GriNadinka

фото пользователя GriNadinka

О себе

Мне 24. Недавно переехала в Москву, ищу новые знакомства. Изучаю английский, хожу в тренажёрный зал, много гуляю, люблю читать книги. Занимаюсь немного психологией и саморазвитием)

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг для прогулок и общения🩷

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя viedarie

Москва → прогуляться, перекусить

найти подруг 💘💘💘

Откликнулся 81 участник

маленькое фото пользователя Mitrofanya

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу хорошую компанию

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Evgeniya36

Москва → сходить на мероприятие

Ищу друзей в новом ,незнакомом для меня городе)

Откликнулось 7 участников

маленькое фото пользователя Tvoya_Nataly

Москва → прогуляться, перекусить

Поужинать и пообщаться

Откликнулось 5 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Kris.Novash
маленькое фото пользователя Alex_hase
маленькое фото пользователя Sakunikki
маленькое фото пользователя Lisonka
маленькое фото пользователя Cath
маленькое фото пользователя Al.se.sh
маленькое фото пользователя Olgaaa99
маленькое фото пользователя Fairyleaf
маленькое фото пользователя Straight
маленькое фото пользователя Flare
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Zlataaa
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя viedarie
маленькое фото пользователя guseynov
маленькое фото пользователя AnnSoul
маленькое фото пользователя SofiaR
маленькое фото пользователя Tati25
маленькое фото пользователя Patch
маленькое фото пользователя Alexander_R
маленькое фото пользователя borodin21171
маленькое фото пользователя KSI_O
маленькое фото пользователя Nastyakotya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам