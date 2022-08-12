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Москва
Москва
Профиль пользователя GriNadinka
О себе
Мне 24. Недавно переехала в Москву, ищу новые знакомства. Изучаю английский, хожу в тренажёрный зал, много гуляю, люблю читать книги. Занимаюсь немного психологией и саморазвитием)
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🏢 Работа🐈 Домашние животные📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🚴♀️ Активный отдых / спорт🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб
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