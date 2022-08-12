Москва

Профиль пользователя GriNadinka

О себе Мне 24. Недавно переехала в Москву, ищу новые знакомства. Изучаю английский, хожу в тренажёрный зал, много гуляю, люблю читать книги. Занимаюсь немного психологией и саморазвитием)

Была в сети на прошлой неделе

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