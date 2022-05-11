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Москва
Профиль пользователя GrigoryIv

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О себе

Увлекаюсь айти, фильмами и сериалами

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Посмотреть ужастики, погулять, посидеть!

маленькое фото пользователя Misha_philosoph
маленькое фото пользователя Miss_arinka
Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя L_pub

Москва → пообщаться

Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Откликнулись 82 участника

маленькое фото пользователя Lymi

Москва → пообщаться

Пообщаться на интересные темы

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя Elenka_200

Москва → пообщаться

Обсуждать кино, музыку, литературу и историю

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя Marinaribka

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять в Дендропарке (Бирюлёво Восточноое), выпить кофе в 15.00

Откликнулись 3 участника

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