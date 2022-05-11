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Москва
Москва
Профиль пользователя GrigoryIv
О себе
Увлекаюсь айти, фильмами и сериалами
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные📺 Политика🏫 Учеба📚 Книги🪐 Астрология / таро🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🍴 Кафе / ресторан🪩 Ночной клуб✈️ Найти попутчика в путешествие
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