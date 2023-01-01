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Москва
Профиль пользователя GRESHNIK_95

фото пользователя GRESHNIK_95

О себе

Люблю спорт в Москве не давно хочу начать здесь новую жизнь люблю худышек.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Познакомиться и прогуляться по парку

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Mskda

Москва → прогуляться, перекусить

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Откликнулись 54 участника

маленькое фото пользователя Vuvu

Москва → прогуляться, перекусить

Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Откликнулось 47 участников

маленькое фото пользователя JuliaShiny

Москва → прогуляться, перекусить

Кто-нибудь хочет познакомиться и пообщаться? Мне 22

Откликнулся 41 участник

маленькое фото пользователя vlkvA

Москва → прогуляться, перекусить

Прогуляться, поболтать обо всем и ни о чем, пофоткаться, выпить кофе)

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя MaryMary

Москва → прогуляться, перекусить

возможно отношения

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ijvc

Москва → прогуляться, перекусить

Я хочу движ, любой

Откликнулись 4 участника

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