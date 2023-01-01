⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя GRESHNIK_95
О себе
Люблю спорт в Москве не давно хочу начать здесь новую жизнь люблю худышек.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🐈 Домашние животные🏢 Работа🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🍷 Алкоголь💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🍿 Сходить в кино🚴♀️ Активный отдых / спорт🎮 Видеоигры
События пользователя
Участие в других событиях
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам