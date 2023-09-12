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Москва
Москва
Профиль пользователя Grek
О себе
Когда птица жива она есть муравьев,но когда она умирает,муравьи едят её. Обстоятельства могут измениться в любое время. Не угнетайте,не презирайте и не причиняйте вреда кому-либо в вашей жизни. Вы можете быть сильным сегодня, но помните,что время сильнее вас! Так же как одно дерево дает миллион спичек , но только одной спички достаточно сжечь миллион деревьев.
Был в сети на прошлой неделе
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