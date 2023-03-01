Москва
Профиль пользователя Greg
О себе
Мамина радость, папина гордость,
помог психотерапевту слетать на мальдивы
Профиль обновлён 18 января 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
погулять, познакомиться
Москва → Другое
Ищу друзей/подруг
Москва → Другое
Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷
Москва → Другое
Погулять, круто провести время
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Хочу погулять и в бар
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
прогуляться по мск)
Москва → Другое
Погулять в парке Коломенское или Царицыно
Москва → Другое
Сходить в кино )
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