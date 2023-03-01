Москва
Профиль пользователя Greg

фото пользователя Greg
фото #2 пользователя Greg

О себе

Мамина радость, папина гордость,
помог психотерапевту слетать на мальдивы

Профиль обновлён 18 января 2023 г.

События пользователя

Москва → другое

Потусить сейчас дома, втроем и все (прилично)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя mww.llx
Москва → Другое

погулять, познакомиться

маленькое фото пользователя Ola_Ola
Москва → Другое

Ищу друзей/подруг

маленькое фото пользователя Katya.sova
Москва → Другое

Взять вина и посидеть на набережной (есть две классные локации) 🍷

маленькое фото пользователя love_sea
Москва → Другое

Погулять, круто провести время

маленькое фото пользователя Gelen
Москва → Другое

Прогулки, посещение достопримечательностей

маленькое фото пользователя Magno
Москва → Другое

Хочу погулять и в бар

маленькое фото пользователя Kartin
Москва → Другое

Пошли на свидание??

маленькое фото пользователя Vikki
Москва → Другое

прогуляться по мск)

Москва → Другое

Погулять в парке Коломенское или Царицыно

маленькое фото пользователя Alina006
Москва → Другое

Сходить в кино )

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.