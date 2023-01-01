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Москва
Каким-то неведомым образом трансформировался из гопника в задрота.
Москва
Профиль пользователя GreedyGeek
О себе
Каким-то неведомым образом трансформировался из гопника в задрота.
Живу электроникой и программированием, работаю главным техническим инженером. Свободное время провожу либо за компом, либо в гараже. Огромное количество времени потратил на PW и WOW, отчего и заработал себе игровую импотенцию - теперь лечусь выбивая ачивки в синглах. Открыт к предложениям и рекомендациям "во что стоит поиграть".
Сомелье ужасов - воспринимаю этот жанр как современную форму комедии. Смотрел даже треш с оценкой ниже 3 на IMDb - могу что-нибудь порекомендовать ориентируясь на запрос.
Был в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино
Не нравится:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб
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