О себе

Каким-то неведомым образом трансформировался из гопника в задрота.

Живу электроникой и программированием, работаю главным техническим инженером. Свободное время провожу либо за компом, либо в гараже. Огромное количество времени потратил на PW и WOW, отчего и заработал себе игровую импотенцию - теперь лечусь выбивая ачивки в синглах. Открыт к предложениям и рекомендациям "во что стоит поиграть".

Сомелье ужасов - воспринимаю этот жанр как современную форму комедии. Смотрел даже треш с оценкой ниже 3 на IMDb - могу что-нибудь порекомендовать ориентируясь на запрос.