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Москва
Профиль пользователя GreedyGeek

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О себе

Каким-то неведомым образом трансформировался из гопника в задрота.
Живу электроникой и программированием, работаю главным техническим инженером. Свободное время провожу либо за компом, либо в гараже. Огромное количество времени потратил на PW и WOW, отчего и заработал себе игровую импотенцию - теперь лечусь выбивая ачивки в синглах. Открыт к предложениям и рекомендациям "во что стоит поиграть".
Сомелье ужасов - воспринимаю этот жанр как современную форму комедии. Смотрел даже треш с оценкой ниже 3 на IMDb - могу что-нибудь порекомендовать ориентируясь на запрос.

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес✝️ Религия🪐 Астрология / таро☣️ Токсичность🎲 Настольные игры💨 Кальян🍷 Алкоголь✈️ Найти попутчика в путешествие🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Во что стоит поиграть на ПК?

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Откликнулись 4 участника

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Игрульки в компьютерные игры

Откликнулось 8 участников

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