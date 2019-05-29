Всем привет , наша семья ( Анатолий и Екатерина ) желаем познакомится с весёлыми людьми которые положительно относятся к алкоголю а в частности к пиву ))) любого возроста, мы неординарные и веселые , любим животных а особенно котов 🫶, обожаем посещать рок концерты , выставки и просто гулять в интересных местах , особая любовь это крафтовое пиво , любим заводить новые интересные знакомства . Факт о нас , номер один : куда бы мы не пришли и где бы не побывали нас везде запоминают 😉 факт номер два....это уже при встречи , намек у нас очень интересная история знакомства )

Профиль обновлён 1 мая 2023 г.

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