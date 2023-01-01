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Москва
Профиль пользователя Granny

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О себе

Привет!Меня зовут Даша,20 лет.

Совсем недавно переехала.Хочу найти подруг,новые знакомства.
Хотелось бы ходить гулять,в кафе, кино,бары,клубы,хотелось бы узнавать город и разные интересные места ,пробовать что то новое и выйти из зоны комфорта. Люблю готовить, делать что то своими руками.
Человек я простой,со своими тараканами и мыслями.Я спокойная,по характеру больше интроверт,но это до того как мы узнаем друг друга.Считаю себя хорошей подругой,понимающей и заботливой.У меня много свободного времени,я не из тех кто будет в последний момент переносить встречи.

Была в сети на этой неделе

Пообщалась с более чем 10 пользователями

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб

События пользователя

Москва → пообщаться

Ищу новые знакомства .Хотелось бы поболтать, узнать друг друга,а дальше в путь.

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Откликнулось 8 участников

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу подруг,пообщаться немного в сети,а дальше встретится 💕

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Откликнулись 3 участника

Москва → прогуляться, перекусить

Неповторимые леди💕Создаю чат в Тг для общения и встреч🤝🙋‍♀️

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Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Go знакомиться и встречать зиму?) ❄️

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Москва → прогуляться, перекусить

Хочу найти подругу

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Москва → сходить на мероприятие

Сходить куда нибудь в бар на Хэллоуин

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Я хочу измениться до неузнаваемость

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Москва → собрать компанию

Покурить кальян, сходить в бар

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