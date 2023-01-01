О себе

Привет!Меня зовут Даша,20 лет.



Совсем недавно переехала.Хочу найти подруг,новые знакомства.

Хотелось бы ходить гулять,в кафе, кино,бары,клубы,хотелось бы узнавать город и разные интересные места ,пробовать что то новое и выйти из зоны комфорта. Люблю готовить, делать что то своими руками.

Человек я простой,со своими тараканами и мыслями.Я спокойная,по характеру больше интроверт,но это до того как мы узнаем друг друга.Считаю себя хорошей подругой,понимающей и заботливой.У меня много свободного времени,я не из тех кто будет в последний момент переносить встречи.