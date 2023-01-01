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Москва
Привет!Меня зовут Даша,20 лет.
Москва
Профиль пользователя Granny
О себе
Привет!Меня зовут Даша,20 лет.
Совсем недавно переехала.Хочу найти подруг,новые знакомства.
Хотелось бы ходить гулять,в кафе, кино,бары,клубы,хотелось бы узнавать город и разные интересные места ,пробовать что то новое и выйти из зоны комфорта. Люблю готовить, делать что то своими руками.
Человек я простой,со своими тараканами и мыслями.Я спокойная,по характеру больше интроверт,но это до того как мы узнаем друг друга.Считаю себя хорошей подругой,понимающей и заботливой.У меня много свободного времени,я не из тех кто будет в последний момент переносить встречи.
Была в сети на этой неделе
Пообщалась с более чем 10 пользователями
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🍷 Выпить в баре🍿 Сходить в кино🪩 Ночной клуб
События пользователя
Участие в других событиях
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