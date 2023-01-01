О себе

Компанейский человек. В свободное время играю в онлайн-игры, смотрю анимацию, онгоинги, гуляю по всей Москве.



Было бы здорово повстречать хорошего собеседника из своего города для совместного досуга, дружбы.

От прогулки до посиделки в гостях, лишь бы не зависать в чате.