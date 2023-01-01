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Москва
Профиль пользователя Gosu

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О себе

Компанейский человек. В свободное время играю в онлайн-игры, смотрю анимацию, онгоинги, гуляю по всей Москве.

Было бы здорово повстречать хорошего собеседника из своего города для совместного досуга, дружбы.
От прогулки до посиделки в гостях, лишь бы не зависать в чате.

Был в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие

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События пользователя

Москва → пообщаться

Поболтать про K-pop, аниме, видеоигры и другие популярные ништяки <3

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Откликнулся 1 участник

Москва → прогуляться, перекусить

Вечерние прогулки и посиделки. Новые знакомства

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Откликнулись 2 участника

Участие в других событиях

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Недавно переехал в Москву, друзей так и не нашёл. Ищу приятных людей для общения

Откликнулось 8 участников

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Ищу новых приятных людей для знакомства и общения 😌

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Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друга 17-19 лет. Сходить куда-нибудь, прогуляться

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Москва → пообщаться

Найти кого-то со схожими интересами

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Предлагаю покататься по ночной Москве и послушать музыку😅

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Москва → прогуляться, перекусить

Погулять или сходить куда-нибудь

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