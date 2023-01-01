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Москва
Компанейский человек. В свободное время играю в онлайн-игры, смотрю анимацию, онгоинги, гуляю по всей Москве.
Москва
Профиль пользователя Gosu
О себе
Компанейский человек. В свободное время играю в онлайн-игры, смотрю анимацию, онгоинги, гуляю по всей Москве.
Было бы здорово повстречать хорошего собеседника из своего города для совместного досуга, дружбы.
От прогулки до посиделки в гостях, лишь бы не зависать в чате.
Был в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового✈️ Найти попутчика в путешествие
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