Умный, но издевательски душный (слегка) Настолько универсален, что знаю хорошие винные бары и модные кебабные @goshanto Работаю в креативных индустриях, люблю новые опыты и контакты Обожаю путешествия, долгие прогулки с разговорами обо всем. Но могу и вечерами залипать в кино и сериалы. Фанат западной культуры, потому могу говорить что-то странное 😅

Профиль обновлён 14 июня 2023 г.

🍿 Фильмы, сериалы 💕 Обсудить отношения 💰 Бизнес 💩 Странный юмор

🏫 Учеба ✝️ Религия 🏢 Работа ☣️ Токсичность

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