Москва
Профиль пользователя goshanto
О себе
Умный, но издевательски душный (слегка)
Настолько универсален, что знаю хорошие винные бары и модные кебабные
@goshanto
Работаю в креативных индустриях, люблю новые опыты и контакты
Обожаю путешествия, долгие прогулки с разговорами обо всем. Но могу и вечерами залипать в кино и сериалы.
Фанат западной культуры, потому могу говорить что-то странное 😅
Профиль обновлён 14 июня 2023 г.
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