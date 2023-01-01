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Москва
Профиль пользователя GorgeousFlower

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О себе

Люблю фотографировать, кататься на велосипеде, снимать видео, изучать новые интересные локации Москвы, общаться с интересными людьми.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр

Не нравится:

☣️ Токсичность💩 Шутки про говно✝️ Религия💨 Кальян

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Чат для девушек 30+💅🌺🍹ЮАО! общаемся, встречаемся, гуляем, пьем вино

Откликнулось 40 участников

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