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Москва
Москва
Профиль пользователя GorgeousFlower
О себе
Люблю фотографировать, кататься на велосипеде, снимать видео, изучать новые интересные локации Москвы, общаться с интересными людьми.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🏢 Работа🏫 Учеба🎬 Могу посоветовать фильм🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль🪩 Ночной клуб🖼 Выставка / музей🎭 Театр
Не нравится:
Участие в других событиях
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