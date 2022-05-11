Путешествую, развиваюсь. Катаюсь на велосипеде, сноуборде, вейк-серфе, играю в настольные игры, готовлю, смотрю фильмы/сериалы, читаю книги. Просто гуляю, фотографию.

Профиль обновлён 11 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🎮 Видеоигры 📸 Пофоткаться 🍷 Алкоголь 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🎸 Концерт / фестиваль 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🖼 Выставка / музей 🍴 Кафе / ресторан 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн

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