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Москва
Москва
Профиль пользователя goodgenich
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Общаюсь на темы:
😊 Поделиться радостью🚴♀️ Активный отдых / спорт💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры✈️ Найти попутчика в путешествие🇬🇧 Изучение нового🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей💕 Обсудить отношения🏫 Учеба😓 Обсудить проблемы🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно📚 Книги☣️ Токсичность🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🎸 Концерт / фестиваль🍴 Кафе / ресторан🎭 Театр
Не нравится:
🏢 Работа📺 Политика💰 Инвестиции / бизнес🍷 Алкоголь🎮 Видеоигры🪩 Ночной клуб✝️ Религия🪐 Астрология / таро📸 Пофоткаться💃 Потанцевать
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