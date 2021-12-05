Москва
Профиль пользователя GoodBoy777

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О себе

Интерактивный, общительный, понимающий, стремительный.

Профиль обновлён 9 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶‍♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

События пользователя

Москва → активный отдых

Прогуляться и просто пообщаться о всяком )

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Kristinser
Москва → Другое

Хочется найти классный и общительных знакомых✨

маленькое фото пользователя Julia_Via
Москва → Другое

Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться

маленькое фото пользователя Nasti_mov
Москва → Другое

Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?

маленькое фото пользователя LerochkaLera1
Москва → Другое

Пойти гулять прям сейчас

маленькое фото пользователя StasiaShefv
Москва → Другое

Погулять на выходных)

маленькое фото пользователя Angel04
Москва → Другое

Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить

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