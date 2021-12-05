Москва
Профиль пользователя GoodBoy777
О себе
Интерактивный, общительный, понимающий, стремительный.
Профиль обновлён 9 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 🚶♀️ Прогуляться 🍴 Кафе / ресторан 🍷 Алкоголь 🎮 Видеоигры 🇬🇧 Изучение нового 💬 Пообщаться онлайн 💨 Кальян ✈️ Путешествия 🚴♀️ Активный отдых / спорт
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Хочется найти классный и общительных знакомых✨
Москва → Другое
Собраться в центре. Пить коктельчики. Играть в Имаджинариум и общаться
Москва → Другое
Тут есть любители аниме/манги/манхвы/дорам?
Москва → Другое
Пойти гулять прям сейчас
Москва → Другое
Погулять на выходных)
Москва → Другое
Погулять, меня позвали на презентацию по бизнесу в среду, хочу сходить
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