Приглашаю присоединиться в нашу банду 🫶 Нас там уже много, мы все очень разные, работаем в разных сферах, слушаем разную музыку, но все имеем активную жизненную позицию и желание кайфово и весело проводить время🔥 Регулярно собираемся вместе, организовываем игры в мафию и др. , прогулки по Мск, также катаемся на всём 🚴‍♀️ ходим в походы ⛰ В чате можно найти друзей, ребят со схожими увлечениями и интересную компанию на выходные и т.д. 🤗 Пиши в ТГ Good_dema

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

Москва → прогуляться, перекусить Собираю ребят в чат тг , в чате уже 230 чел

Москва → Другое Погулять сегодня на вднх, могу сфоткать тебя. Желательно девушки:)

Москва → Другое Пообщаться и погулять в парке

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.