Москва
Профиль пользователя Good_dema
О себе
Приглашаю присоединиться в нашу банду 🫶
Нас там уже много, мы все очень разные, работаем в разных сферах, слушаем разную музыку, но все имеем активную жизненную позицию и желание кайфово и весело проводить время🔥
Регулярно собираемся вместе, организовываем игры в мафию и др. , прогулки по Мск, также катаемся на всём 🚴♀️
ходим в походы ⛰
В чате можно найти друзей, ребят со схожими увлечениями и интересную компанию на выходные и т.д. 🤗
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Good_dema
Профиль обновлён 1 марта 2023 г.
События пользователя
Участие в других событиях
Для пятничных и субботних баров
погулять, познакомиться
Погулять, пообщаться с новыми людьми
Пообщаться и погулять в парке
Хочу подружиться
Возьмём вкусный кофе и пофоткаем друг друга?)
Ищу друзей/подруг
Прогуляемся?
Найти компанию для выпивки
Прогуляться)
Найти единомышленников и провести круто выходные
прогуляться
Погулять сегодня на вднх, могу сфоткать тебя. Желательно девушки:)
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