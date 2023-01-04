Москва
Профиль пользователя Goncharov

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О себе

Заядлый сереаломан, играю на гитаре, люблю вкусно поесть

Профиль обновлён 8 июня 2023 г.

Общаюсь на темы:

💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения

Не нравится:

☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба

События пользователя

Москва → пообщаться

А потом и погулять)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя arinmoonlite
Москва → Другое

Простое, легкое общение 🤗

маленькое фото пользователя Alina153
Москва → Другое

Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

маленькое фото пользователя Vi33
Москва → Другое

Простое человеческое общение

маленькое фото пользователя Etriana
Москва → Другое

Пообщаться на любые темы

маленькое фото пользователя TMiss
Москва → Другое

Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться

маленькое фото пользователя Tatachka
Москва → Другое

Я хочу выпить кофе,пообщаться

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