Москва
Профиль пользователя Goncharov
О себе
Заядлый сереаломан, играю на гитаре, люблю вкусно поесть
Профиль обновлён 8 июня 2023 г.
Общаюсь на темы:
💩 Странный юмор 🍿 Фильмы, сериалы 💰 Бизнес 😊 Поделиться радостью 💕 Обсудить отношения
Не нравится:
☣️ Токсичность 🪐 Астрология, таро 📚 Книги ✝️ Религия 📺 Политика 🐈 Домашние животные 🏢 Работа 😓 Обсудить проблемы 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Простое, легкое общение 🤗
Москва → Другое
Хочу поныть и чтобы ныли мне😩
Москва → Другое
Простое человеческое общение
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Грустно. Возможно тебе в этот момент тоже нужно просто пообщаться
Москва → Другое
Я хочу выпить кофе,пообщаться
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