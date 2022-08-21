Москва
Профиль пользователя Goal

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О себе

Обожаю всякие активные активности и изучать что-то новое)

Профиль обновлён 19 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью 🚶‍♀️ Прогуляться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 📸 Пофоткаться

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Покататься на великах, поговорить о чем-то умном))

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем погулять', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.