Москва
Профиль пользователя Go_talk

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О себе

Всем привет!
Ищу людей просто пообщаться.
Люблю спорт (пробежки, зал), танцевать, гулять, учусь на программиста-математика в вшэ.
В свободное время читаю художественную литературу, в основном классическую. Интересуюсь психологией, нутрициологией, бизнесом.
Буду рада пообщаться с интересными людьми)

Профиль обновлён 29 июля 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🏫 Учеба 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🐈 Домашние животные 📚 Книги 🎬 Могу посоветовать фильм 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 💬 Пообщаться онлайн 🍴 Кафе / ресторан 🎲 Настольные игры 📸 Пофоткаться 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Не нравится:

🎮 Видеоигры 💨 Кальян 🍷 Алкоголь ☣️ Токсичность

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Ищу друзей. Для начала просто пообщаться в сети)

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

маленькое фото пользователя funniest
Москва → Другое

Хотелось бы найти классных подружек

маленькое фото пользователя avotraeh
Москва → Другое

пофоткать друг друга и погулять по городу :))

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.