Люблю прогулки, спорт, туризм, ролики, велик, байдарку, мото, походы, костёр. Интересуюсь наукой и техникой, люблю кино и видеоигры. Философия и психология также интересны.

Профиль обновлён 14 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 💃 Потанцевать 🎸 Концерт / фестиваль 😓 Обсудить проблемы 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр 📺 Политика ✝️ Религия 🎬 Могу посоветовать фильм 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

💩 Странный юмор 🪐 Астрология / таро 🐈 Домашние животные

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

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