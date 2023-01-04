Москва
Профиль пользователя gliy23

фото пользователя gliy23
фото #2 пользователя gliy23
фото #3 пользователя gliy23

О себе

Я Юлия, 26 лет. Работаю мастером маникюра.
Родом я из Краснодара,
в Москву приехала т.к больше перспектив. Друзьями я ещё не обзавелась, поэтому тут я ищу новые знакомства. Люблю гулять, ходить в кафе и кино.

Профиль обновлён 1 марта 2023 г.

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Погулять, сходить бар/ресторан и тп

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Runa
Москва → Другое

Путешествия

маленькое фото пользователя glukan
Москва → Другое

Ищу новых друзей, хороших знакомств)

маленькое фото пользователя DanReporter
Москва → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Zoirs8
Москва → Другое

Прогуляться

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

Ищешь друзей и компанию в городе Москва?

InParty - новое приложение для дружеских знакомств.

Бывало такое, что хочется провести время, но не с кем?

Найди с кем прогуляться, выпить кофе, поиграть в настолки, сходить в кино

В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

Как пользоваться:

Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.