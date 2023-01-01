⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва
Москва
Москва
Профиль пользователя Glenn
О себе
В свободное время занимаюсь рисованием и шитьем игрушек. Люблю прогулки по Москве, люблю парки. Я ценю возможность находить равновесие между работой, творчеством и саморазвитием.
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан
Не нравится:
Другие пользователи из города Москва
Ищешь с кем встретиться?
InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.
Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:
- Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
- Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
- Поддержка групповых и личных чатов
- Можно быстро и удобно найти людей по интересам