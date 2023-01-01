Москва

Профиль пользователя Glenn

О себе В свободное время занимаюсь рисованием и шитьем игрушек. Люблю прогулки по Москве, люблю парки. Я ценю возможность находить равновесие между работой, творчеством и саморазвитием.

Был в сети на прошлой неделе

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