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Москва
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О себе

В свободное время занимаюсь рисованием и шитьем игрушек. Люблю прогулки по Москве, люблю парки. Я ценю возможность находить равновесие между работой, творчеством и саморазвитием.

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры📸 Пофоткаться🖼 Выставка / музей🍴 Кафе / ресторан

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика✝️ Религия🍷 Выпить в баре🪩 Ночной клуб💨 Кальян
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