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Москва
Москва
Профиль пользователя Glen
О себе
Работаю в сфере здравоохранения. Рисую разнообразные каляки-маляки для удовольствия. Нравится разнообразное исскуство в том числе цифровое и конечно мемы!
Был в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей
События пользователя
Участие в других событиях
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