Москва

Профиль пользователя Glen

О себе Работаю в сфере здравоохранения. Рисую разнообразные каляки-маляки для удовольствия. Нравится разнообразное исскуство в том числе цифровое и конечно мемы!

Был в сети на прошлой неделе

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