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Москва
Профиль пользователя Glen

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О себе

Работаю в сфере здравоохранения. Рисую разнообразные каляки-маляки для удовольствия. Нравится разнообразное исскуство в том числе цифровое и конечно мемы!

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

📚 Книги💩 Шутки про говно😊 Поделиться радостью🏢 Работа🚶‍♀️ Прогуляться🎲 Настольные игры🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → прогуляться, перекусить

Осенняя прогулка

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя anas.tasia

Москва → прогуляться, перекусить

просто погулять и хорошо провести время

Откликнулось 14 участников

анонимный пользователь

Москва → прогуляться, перекусить

Была бы Рада встрече

Откликнулось 7 участников

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