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Москва
Профиль пользователя GlebSavchenko

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О себе

Привет, меня зовут Глеб!
Я здесь с целью найти близкого друга, с которым у нас будут общие интересы, который открыт для нового, интересуется жизнью и старается ее прожить как можно веселее и полезнее, плодовито.
Естественно, приключения/тусовки, все пртветствуется )
Увлекаюсь бизнесом и хочу там развиваться, в дальнейшем обязательно открыть свое дело/наше?!?
Обожаю спорт ( преподаю и занимаюсь брейкингом , а также хожу в зал)
Люблю Книги, психологию, путешествия, фото, кофе, интресные разговоры и простодушных, позитивных, разносторнних людей:)

Был в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения💰 Инвестиции / бизнес📚 Книги🧠 Психология / саморазвитие😓 Обсудить проблемы🏫 Учеба🏢 Работа✝️ Религия😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🚶‍♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового🚴‍♀️ Спорт, бег, йога🍷 Выпить в баре🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб

Не нравится:

☣️ Токсичность📺 Политика🐈 Домашние животные💩 Шутки про говно🪐 Астрология / таро💨 Кальян💬 Пообщаться онлайн🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🍿 Сходить в кино🎭 Театр
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