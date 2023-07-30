О себе

Привет, меня зовут Глеб!

Я здесь с целью найти близкого друга, с которым у нас будут общие интересы, который открыт для нового, интересуется жизнью и старается ее прожить как можно веселее и полезнее, плодовито.

Естественно, приключения/тусовки, все пртветствуется )

Увлекаюсь бизнесом и хочу там развиваться, в дальнейшем обязательно открыть свое дело/наше?!?

Обожаю спорт ( преподаю и занимаюсь брейкингом , а также хожу в зал)

Люблю Книги, психологию, путешествия, фото, кофе, интресные разговоры и простодушных, позитивных, разносторнних людей:)