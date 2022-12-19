Профиль обновлён 24 июля 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 📚 Книги 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🚶‍♀️ Прогуляться 🍷 Алкоголь 💃 Потанцевать 🖼 Выставка / музей 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб 🎭 Театр ✈️ Путешествия 🍿 Сходить в кино

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Москва → прогуляться, перекусить Сходить в театр, на выставку, в кино

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Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

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В InParty можно найти друзей по интересам. Укажите увлечения и найдите, с кем провести время в городе Москва.

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Для начала, установите приложение. Затем, добавьте новое событие, например: 'ищу с кем прогуляться', 'давайте соберемся и поиграем в настолки', или 'ищу подругу'. Остальные пользователи увидят событие, которое вы добавили, и смогут к вам присоединиться. Вы получите уведомление, когда появится новый участник.