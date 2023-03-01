О себе

Пою в Московском Дурацком Хоре, а также сочиняю свои песни и пою под гитару.

Не могу представить свою жизнь без самокатов (механических!) Помимо музыки занимаюсь рукоделием (шью, вяжу, плету из бисера).

Очень люблю общаться с людьми и офлайн, и онлайн. И поговорить люблю, и общие дела поделать, и в настолки поиграть. Ну и, конечно, кататься вместе. Ещё динозавров люблю.