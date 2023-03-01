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Москва
Пою в Московском Дурацком Хоре, а также сочиняю свои песни и пою под гитару.
Москва
Профиль пользователя glaphirka
О себе
Пою в Московском Дурацком Хоре, а также сочиняю свои песни и пою под гитару.
Не могу представить свою жизнь без самокатов (механических!) Помимо музыки занимаюсь рукоделием (шью, вяжу, плету из бисера).
Очень люблю общаться с людьми и офлайн, и онлайн. И поговорить люблю, и общие дела поделать, и в настолки поиграть. Ну и, конечно, кататься вместе. Ещё динозавров люблю.
Была в сети сегодня
Общаюсь на темы:
💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать
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