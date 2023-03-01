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Москва
Профиль пользователя glaphirka

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О себе

Пою в Московском Дурацком Хоре, а также сочиняю свои песни и пою под гитару.
Не могу представить свою жизнь без самокатов (механических!) Помимо музыки занимаюсь рукоделием (шью, вяжу, плету из бисера).
Очень люблю общаться с людьми и офлайн, и онлайн. И поговорить люблю, и общие дела поделать, и в настолки поиграть. Ну и, конечно, кататься вместе. Ещё динозавров люблю.

Была в сети сегодня

Общаюсь на темы:

💩 Шутки про говно🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью💕 Обсудить отношения🎸 Концерт / фестиваль🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт💃 Потанцевать

Не нравится:

🐈 Домашние животные📺 Политика✝️ Религия💨 Кальян🍴 Кафе / ресторан🍷 Алкоголь

События пользователя

Москва → активный отдых

Покататься на самокате/велосипеде

Участие в других событиях

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Москва → пообщаться

Пообщаться, посмеяться, разговориться и подружиться

Откликнулись 2 участника

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