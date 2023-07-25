Москва
Профиль пользователя Glamych

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О себе

36 y.o.

Фотограф, меломан, киноман, трейдер, воркаутер, любитель настолок, квизов и днд, ПК-боярин. :)

Профиль обновлён 6 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм 💩 Странный юмор 💕 Обсудить отношения 😊 Поделиться радостью

События пользователя

Москва → пообщаться

Чатик для совушек :)

Москва → другое

Фотопрогулки

Москва → прогуляться, перекусить

Фотовстречи в Москве

Москва → другое

Фотопрогулка. Так же не против знакомства. Девушки онли, разумеется.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя SofiaR
Москва → Другое

приятно провести время, погулять по красивым местам Москвы

маленькое фото пользователя Alexia
Саратов → Другое

Деградация (игры, аниме, дизайн, 3д, музыка, сериалы, инвестиции)

маленькое фото пользователя Chrisanomaly
Москва → Другое

Требуется soulmate

маленькое фото пользователя Perianna
Москва → Другое

Кто знает видео игру Phasmophobia?👻Сыграем?)

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