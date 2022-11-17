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Москва
Профиль пользователя Gjkko

фото пользователя Gjkko

О себе

Был в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🚴‍♀️ Активный отдых / спорт

Не нравится:

📺 Политика😓 Обсудить проблемы🍷 Алкоголь🖼 Выставка / музей

События пользователя

Тюмень → прогуляться, перекусить

Я хочу прогуляться, перекусить

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Viks17

Челябинск → пообщаться

Хочу найти подругу

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Nelly31

Алматы → пообщаться

Го пообщаемся и посмотрим что из этого выйдет 👀

Откликнулись 3 участника

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