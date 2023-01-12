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Москва
Москва
Профиль пользователя Gizma
О себе
Привет. Меня зовут Елена. Я недавно в Москве. Ищу интересных людей для общения и прогулок. Могу как поддержать разговор о семье-детях-работе, так и предложение поиграть в настолку или твистер, сходить в театр или просто прогуляться.
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино
Не нравится:
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