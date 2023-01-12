О себе

Привет. Меня зовут Елена. Я недавно в Москве. Ищу интересных людей для общения и прогулок. Могу как поддержать разговор о семье-детях-работе, так и предложение поиграть в настолку или твистер, сходить в театр или просто прогуляться.