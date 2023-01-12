⬅️ Посмотреть других пользователей в городе Москва

Москва
Профиль пользователя Gizma

фото пользователя Gizma

О себе

Привет. Меня зовут Елена. Я недавно в Москве. Ищу интересных людей для общения и прогулок. Могу как поддержать разговор о семье-детях-работе, так и предложение поиграть в настолку или твистер, сходить в театр или просто прогуляться.

Была в сети на прошлой неделе

Общаюсь на темы:

💕 Обсудить отношения🏢 Работа😓 Обсудить проблемы😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные📚 Книги🚶‍♀️ Прогуляться💬 Пообщаться онлайн🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино

Не нравится:

💩 Шутки про говно☣️ Токсичность

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя ProstoMarina

Новосибирск → пообщаться

Как вы полюбили жизнь

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Love86

Москва → пообщаться

Найти темы для душевного разговора, а далее продолжить за вкусным кофе

Откликнулось 10 участников

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие пользователи из города Москва

маленькое фото пользователя Elenka_200
маленькое фото пользователя Serotoninyou
маленькое фото пользователя Tellim
маленькое фото пользователя Elina_M
маленькое фото пользователя Asiya
маленькое фото пользователя Nadejda
маленькое фото пользователя Lolina
маленькое фото пользователя nature_city
маленькое фото пользователя Karina_astro
маленькое фото пользователя Eldurano
маленькое фото пользователя Ivi78
маленькое фото пользователя Mskda
маленькое фото пользователя Alinamrk
маленькое фото пользователя Darya96
маленькое фото пользователя Fox_fyr
маленькое фото пользователя NataliAnuf
маленькое фото пользователя R12l
маленькое фото пользователя KristinaSherry
маленькое фото пользователя Mar_Mar
маленькое фото пользователя KationaDash
маленькое фото пользователя Toria
маленькое фото пользователя Waiflound
маленькое фото пользователя KseNikA
маленькое фото пользователя Maria040
маленькое фото пользователя Goshanchik
маленькое фото пользователя Tasay
маленькое фото пользователя Winter
маленькое фото пользователя Babaikaya

Ищешь с кем встретиться?

InParty - новая социальная сеть для дружеского общения.

Мы убрали всё, что вас раздражает на сайтах знакомств:

  • Все пользователи настоящие - мы используем верификацию с помощью искусственного интеллекта
  • Есть возможность поставить отзыв другому пользователю
  • Поддержка групповых и личных чатов
  • Можно быстро и удобно найти людей по интересам