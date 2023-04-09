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Москва
Москва
Профиль пользователя Girlly
О себе
Люблю общение, развитие, обмениваться опытом, смеяться, делиться интересным, открывать для себя новое...
Была в сети на прошлой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения🧠 Психология / саморазвитие😊 Поделиться радостью🎬 Могу посоветовать фильм🪐 Астрология / таро💰 Инвестиции / бизнес😓 Обсудить проблемы🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🍿 Сходить в кино✈️ Найти попутчика в путешествие💨 Кальян📸 Пофоткаться💃 Потанцевать🎭 Театр🇬🇧 Изучение нового🚴♀️ Спорт, бег, йога🎲 Настольные игры🎸 Концерт / фестиваль🖼 Выставка / музей
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