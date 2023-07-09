Москва
Профиль пользователя Giovanni_Giorgio
О себе
Открываю новое в себе через общение с людьми и их жизненный опыт, стараюсь отвечать тем же. Интересна психология, все что связано с бизнесом и финансами.
Предпочту активный подвижный отдых расслабленному чилу. Хотя всему свое время)))
С удовольсвтвием поддержу
- прогулку под приятную беседу
- велопрогулку
- настольный теннис
- баня
- серф
- сноуборд
- волейбол
В списке интересов досуга- мото, авиа тематики.
С удовольсвием попробую большой теннис, сквош.
Алкоголь , кальян - не табу, а по настроению.
На чем сойдемся?))
Профиль обновлён 16 августа 2023 г.
Общаюсь на темы:
События пользователя
Сегодня махнем в Тверскую область на роупджампинг.
Встретиться вечером после 22.00, детали обсудим🤌
погода шляпная 🤷♂️. Сегодня-завтра настольный теннис. Помчали?
На бачату в воскресенье. Зал где-то в ЦАО.
Участие в других событиях
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