Открываю новое в себе через общение с людьми и их жизненный опыт, стараюсь отвечать тем же. Интересна психология, все что связано с бизнесом и финансами. Предпочту активный подвижный отдых расслабленному чилу. Хотя всему свое время))) С удовольсвтвием поддержу - прогулку под приятную беседу - велопрогулку - настольный теннис - баня - серф - сноуборд - волейбол В списке интересов досуга- мото, авиа тематики. С удовольсвием попробую большой теннис, сквош. Алкоголь , кальян - не табу, а по настроению. На чем сойдемся?))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

Москва → активный отдых На бачату в воскресенье. Зал где-то в ЦАО.

Москва → активный отдых Сегодня махнем в Тверскую область на роупджампинг.

Москва → Другое Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

Москва → Другое Покататься на сапборде в серебряном бору🦭 на 15.30 или 18.30

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