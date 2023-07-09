Москва
Профиль пользователя Giovanni_Giorgio

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О себе

Открываю новое в себе через общение с людьми и их жизненный опыт, стараюсь отвечать тем же. Интересна психология, все что связано с бизнесом и финансами.
Предпочту активный подвижный отдых расслабленному чилу. Хотя всему свое время)))
С удовольсвтвием поддержу
- прогулку под приятную беседу
- велопрогулку
- настольный теннис
- баня
- серф
- сноуборд
- волейбол
В списке интересов досуга- мото, авиа тематики.
С удовольсвием попробую большой теннис, сквош.
Алкоголь , кальян - не табу, а по настроению.
На чем сойдемся?))

Профиль обновлён 16 августа 2023 г.

Общаюсь на темы:

🍿 Сходить в кино 💕 Обсудить отношения 🏫 Учеба 🏢 Работа 🎭 Театр 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 🧠 Психология / саморазвитие 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🇬🇧 Изучение нового 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт ✈️ Путешествия 🖼 Выставка / музей

События пользователя

Москва → активный отдых

Сегодня махнем в Тверскую область на роупджампинг.

Москва → прогуляться, перекусить

Встретиться вечером после 22.00, детали обсудим🤌

Москва → активный отдых

погода шляпная 🤷‍♂️. Сегодня-завтра настольный теннис. Помчали?

Москва → активный отдых

На бачату в воскресенье. Зал где-то в ЦАО.

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя Helen13
Москва → Другое

Гонять на велосипеде!

маленькое фото пользователя vera_mr
Москва → Другое

Покататься на сапборде в серебряном бору🦭 на 15.30 или 18.30

маленькое фото пользователя Angel4
Москва → Другое

Общение с новыми интересными людьми, которые любят себя, жизнь!!!!!!!!

Москва → Другое

Велопрогулка в Мещерском парке

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