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Москва
Москва
Профиль пользователя Gingerkreker
О себе
Везде был, все видел, все пробовал)) ищу новых впечатлений
Был в сети на этой неделе
Общаюсь на темы:
💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные😓 Обсудить проблемы🏢 Работа💩 Шутки про говно🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие🚶♀️ Прогуляться🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🎮 Видеоигры🚴♀️ Активный отдых / спорт✈️ Найти попутчика в путешествие🖼 Выставка / музей🍿 Сходить в кино🎸 Концерт / фестиваль
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