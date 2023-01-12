Люблю латину и рок, ходить пешком, кататься на велосипеде, ходить на концерты и гиги. Парк, кораблик и тому подобное - тоже отлично. Экскурсии, фотопрогулки - гуд

Профиль обновлён 12 августа 2023 г.

🎬 Могу посоветовать фильм 💕 Обсудить отношения 🧠 Психология / саморазвитие 😓 Обсудить проблемы 🏢 Работа 😊 Поделиться радостью 💰 Инвестиции / бизнес 📚 Книги 🚶‍♀️ Прогуляться 🎲 Настольные игры 🍴 Кафе / ресторан 🎸 Концерт / фестиваль 🪩 Ночной клуб ✈️ Путешествия 💃 Потанцевать 🍿 Сходить в кино 🎭 Театр 🇬🇧 Изучение нового 📸 Пофоткаться 🚴‍♀️ Активный отдых / спорт 🖼 Выставка / музей

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