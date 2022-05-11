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Москва
Профиль пользователя GiMark

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О себе

- Фронтендер.
- Сценарист.
- Руковожу разработкой визуальной новеллы.
- Надеюсь, что что-то понимаю в кинематографе и сериалах.
- В прошлом плотно ставился аниме.
- Могу поддержать разговор о политике, истории или философии (образования в этих областях нет, просто интересуюсь).
- Предпочитаю тяжёлую, оркестровую или электронную музыку.
- Люблю гулять по сельским пердям.

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Общаюсь на темы:

🎬 Могу посоветовать фильм📺 Политика✝️ Религия🧠 Психология / саморазвитие💕 Обсудить отношения📚 Книги💬 Пообщаться онлайн🚶‍♀️ Прогуляться🎮 Видеоигры🎲 Настольные игры🚴‍♀️ Активный отдых / спорт🇬🇧 Изучение нового

Не нравится:

🪐 Астрология / таро💩 Шутки про говно💰 Инвестиции / бизнес🐈 Домашние животные☣️ Токсичность📸 Пофоткаться💨 Кальян💃 Потанцевать🪩 Ночной клуб🎭 Театр🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🖼 Выставка / музей✈️ Найти попутчика в путешествие🍷 Алкоголь🍴 Кафе / ресторан
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