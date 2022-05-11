О себе

- Фронтендер.

- Сценарист.

- Руковожу разработкой визуальной новеллы.

- Надеюсь, что что-то понимаю в кинематографе и сериалах.

- В прошлом плотно ставился аниме.

- Могу поддержать разговор о политике, истории или философии (образования в этих областях нет, просто интересуюсь).

- Предпочитаю тяжёлую, оркестровую или электронную музыку.

- Люблю гулять по сельским пердям.