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Москва
Москва
Профиль пользователя GiFalcone
О себе
я за все, главное компания хорошая
Была в сети пару дней назад
Общаюсь на темы:
🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚶♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🚴♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб
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