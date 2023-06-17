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Москва
Профиль пользователя GiFalcone

фото пользователя GiFalcone

О себе

я за все, главное компания хорошая

Была в сети пару дней назад

Общаюсь на темы:

🏫 Учеба🏢 Работа😓 Обсудить проблемы💕 Обсудить отношения😊 Поделиться радостью🐈 Домашние животные🪐 Астрология / таро📚 Книги🎬 Могу посоветовать фильм🧠 Психология / саморазвитие📺 Политика☣️ Токсичность💰 Инвестиции / бизнес💬 Пообщаться онлайн🍴 Кафе / ресторан🎲 Настольные игры🚶‍♀️ Прогуляться📸 Пофоткаться🇬🇧 Изучение нового💨 Кальян🍷 Выпить в баре🎮 Видеоигры🚴‍♀️ Спорт, бег, йога✈️ Найти попутчика в путешествие💃 Потанцевать🎸 Концерт / фестиваль🍿 Сходить в кино🎭 Театр🖼 Выставка / музей🪩 Ночной клуб

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✝️ Религия💩 Шутки про говно

События пользователя

Москва → пообщаться

хочется жить, а не выживать

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