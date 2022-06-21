Москва
Профиль пользователя Gianni
О себе
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Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.
Общаюсь на темы:
😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы
Не нравится:
📺 Политика 🏫 Учеба
События пользователя
Участие в других событиях
Москва → Другое
Ищу друзей 🦋
Краснодар → Другое
Предпочитаю общение в соц.сетях
Брянск → Другое
Давайте поболтаем )
Москва → Другое
Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить
Ставрополь → Другое
Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения
Саранск → Другое
Ищу подруг
Саранск → Другое
Прогуляться
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