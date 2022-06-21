Москва
Профиль пользователя Gianni

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О себе

🌴

Профиль обновлён 8 апреля 2023 г.

Общаюсь на темы:

😓 Обсудить проблемы 🍿 Фильмы, сериалы

Не нравится:

📺 Политика 🏫 Учеба

События пользователя

Саранск → другое

Погулять🌴🌴

Участие в других событиях

маленькое фото пользователя nimfa_sibiri
Москва → Другое

Ищу друзей 🦋

маленькое фото пользователя Ponama_1904
Краснодар → Другое

Предпочитаю общение в соц.сетях

маленькое фото пользователя Angelina25
Брянск → Другое

Давайте поболтаем )

маленькое фото пользователя Valentina13
Москва → Другое

Хочу познакомиться с интересными людьми, в дальнейшем дружить

маленькое фото пользователя Olgatitova_top
Ставрополь → Другое

Хочу найти новый друзей и подруг, в новом городе не хватает общения

маленькое фото пользователя Alinaross
Саранск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Nathvf
Саранск → Другое

Прогуляться

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