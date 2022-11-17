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Москва
Профиль пользователя Ghkkfjwj_.ghj

фото пользователя Ghkkfjwj_.ghj

О себе

Люблю гулять, слушать музыку, обсуждать на разные темы, люблю отрываться по полной программе), а всё остальное при встрече

Была в сети две недели назад

Общаюсь на темы:

😊 Поделиться радостью🚶‍♀️ Прогуляться

Участие в других событиях

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Москва → прогуляться, перекусить

Найти подруг. 💛

Откликнулось 116 участников

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